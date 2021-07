L’indiscrezione: Aramu, la stima di Dionisi e un mercato particolare

Mattia Aramu è stato uno dei grandi protagonisti della promozione del Venezia. Ha un talento tale da potersi ritagliare uno spazio anche in Serie A, tre anni di contratto e la fiducia del club. Andrebbe via soltanto in caso di un’offerta importante e a determinate condizioni: per esempio non è interessato a un’esperienza all’estero e non prende per ora in considerazione le big di Serie B.

Ha la stima profonda di Alessio Dionisi, nuovo allenatore del Sassuolo, vedremo se più avanti potrà tramutarsi in qualcosa in più di un apprezzamento dal punto di vista tecnico.

Foto: Facebook Venezia