L’indiscrezione: Aramu-Genoa, non ci sono accordi

Mattia Aramu si allontana dal Genoa. Almeno in queste ore non ci sono accordi: dopo la trattativa di ieri, le parti si sono aggiornate ma senza arrivare a una soluzione. Esiste una certa distanza tra domanda e offerta: vedremo se ci saranno margini per riparlarne, ma oggi Aramu è lontano dal Genoa.

Foto: Instagram personale