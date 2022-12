L’indiscrezione: Andria, probabile svolta societaria. E Lauriola in pole come ds

L’Andria non vive un momento semplice in classifica, ma si sta preparando alla svolta societaria prevista nei prossimi giorni. C’è riserbo, ma la trattativa è in stato avanzato. E per la poltrona di direttore sportivo è in pole Matteo Lauriola, reduce da una breve ma significativa esperienza a Foggia prima delle dimissioni.

Foto: sito ufficiale Foggia