L’indiscrezione: Andria, in corsa anche Montervino per la poltrona di ds

L’Andria sta per prendere una decisione sul direttore sportivo. C’è stato un incontro con Francesco Montervino, ex Taranto, un candidato autorevole. In corsa anche Rubino, tutto questo soltanto se non andrà avanti il rapporto con Pasquale Logiudice. Il nome di Chiricallo sarebbe valido soltanto in un caso, se ci fosse una svolta societaria.

Foto: Sito Ufficiale Andria