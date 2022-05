L’indiscrezione: Andreazzoli, due strade confermate. E la Cremonese…

Ieri vi abbiamo parlato di Aurelio Andreazzoli, anticipando come piaccia molto al Cagliari, aggiungendo la Cremonese e lasciando sullo sfondo il Monza. Precisiamo che il club brianzolo in queste ore pensa esclusivamente alla finale di ritorno a Pisa per la storica promozione in Serie A, quindi Stroppa può lavorare sereno. È difficile pensare che Andreazzoli possa restare a Empoli (dove Paolo Zanetti è un candidato forte), ma dobbiamo aspettare fino alla fine. Alla Cremonese piace molto Massimiliano Alvini, una scelta di Giacchetta che lo conosce bene: il Perugia confida che possa essere rispettato il contratto (da poco rinnovato), ma un minimo di preoccupazione c’è. Mentre Ariedo Braida, sempre a Cremona, ha sondato la pista Pirlo – emersa nei giorni scorsi, malgrado le smentite – in attesa di una decisione definitiva.

FOTO: Sito Empoli