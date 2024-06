L’indiscrezione: anche il Cesena in lizza per Merola

Davide Merola, duttile attaccante classe 2000, è reduce da una stagione straordinaria in Serie C. Con il Pescara ha segnato 18 gol, evidenziando qualità che aveva già segnalato all’inizio della sua carriera. Merola ha altri due anni di contratto con il Pescara, di sicuro sarà un protagonista di questa sessione di mercato, in lizza anche il Cesena che lo apprezza molto e che sta per accogliere il nuovo allenatore D’Aversa.

Foto: twitter cesena