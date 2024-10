L’indiscrezione: Amaolo detta le condizioni per tornare a Pineto

Il Pineto ha esonerato Mirko Cudini nella giornata di ieri e avrebbe deciso di richiamare Daniele Amaolo in panchina. Utilizziamo il condizionale perché l’allenatore, già protagonista (e sotto contratto) con il Pineto, ha dato la disponibilità ma ha chiesto di non lavorare con il direttore sportivo Di Giuseppe che evidentemente ha sbagliato molte scelte nell’ultimo periodo. Un passaggio fondamentale per accettare la proposta del Pineto, secondo Amaolo non ci sono le condizioni per convivere con l’attuale direttore sportivo.

Foto: Instagram Pineto