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L’indiscrezione: Allegri-Napoli, serve ancora un po’ di pazienza

03/06/2026 | 19:08:39

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Massimiliano Allegri diventerà l’allenatore del Napoli come abbiamo anticipato giovedì scorso. Ma servirà ancora un po’ di pazienza per liberarlo dal Milan. Oggi ci sono stati contatti indiretti, i rossoneri sono impegnati su altri fronti, ma non sono queste le ore per risolvere il contratto che lega l’allenatore al Milan per un’altra stagione. La trattativa andrà avanti e si entrerà nel vivo a partire dalla giornata di domani, si tratta soltanto di aspettare per mettere a posto tutti gli aspetti formali burocratici.
Foto: sito Milan