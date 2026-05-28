Esclusiva: Napoli, forte virata su Allegri. E Italiano…

28/05/2026 | 13:05:26

Il Napoli ha virato decisivamente su Massimiliano Allegri. Possiamo raccontarvi in esclusiva la decisione presa poco fa da parte del club azzurro che ha avuto contatti concreto con l’entourage dell’allenatore livornese legato da un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027. Tutto questo perché De Laurentiis non ha gradito la gestione della situazione da parte dell’entourage di Italiano: l’incontro doveva restare segreto, il numero uno del club aveva chiesto di impegnarsi a prescindere e un futuro lontano da Bologna (non ci sono i margini per continuare) potrebbe essere ininfluente per un futuro a Napoli. De Laurentiis ha virato su Allegri, presto tireremo le somme.

Foto: Sito Milan