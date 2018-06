L’indiscrezione: Alisson, il Real vola. Conferme su Olsen nella lista Roma. Areola…

Il Real Madrid vola, direzione Alisson. Già le prossime ore possono essere decisive, l’offerta è di quelle irrinunciabili, sia al portiere che al club. La Roma si dovrà cautelare, conferme sulla presenza di Olsen nella lista di Monchi, mentre il Barcellona per ora non intende privarsi di Cillessen. Meret è un profilo che piace e resta una priorità della Fiorentina, ma per il momento l’Udinese ha frenato con i viola, bisogna capire se per scatenare un’asta o per trattenerlo. Sarà bagarre per Areola: il Paris Saint-Germain vuole blindarlo, la Roma si è già mossa, il Napoli lo stima parecchio (parola di Ancelotti) anche se non molla la pista Sirigu.

Foto: Marca