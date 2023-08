L’indiscrezione: Akpa-Akpro, il Verona in pressing. Ma l’Empoli in serata…

In serata vi avevamo parlato di un forte pressing del Verona per Jean-Daniel Akpa-Akpro. Il profilo piace molto, ma la trattativa si è fermata. Semplicemente perché il centrocampista di proprietà della Lazio vuole valutare altre opzioni. Per esempio l’Empoli che in serata è uscito allo scoperto e vuole riportate Akpa-Akpro in Toscana. Una soluzione da non scartare e gradire, a meno che non arrivino altre proposte dall’estero.

Foto: Instagram Empoli