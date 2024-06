L’indiscrezione: Akpa Akpro e i dubbi sul Verona

Daniel Akpa Akpro è rientrato alla Lazio dal prestito di Monza, ma resta sul mercato. Abbiamo già raccontato che il centrocampista è molto apprezzato dal Verona che vorrebbe inserirlo nell’affare Noslin, ma Akpa Akpro in questa fase ha molto dubbi. Non è ancora un rifiuto definitivo, ma permangono molte perplessità. Fosse per lui tornerebbe al Monza, ma vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni. La Lazio conta comunque di chiudere a prescindere l’operazione Noslin, prima scelta di Baroni per l’attacco.

Foto: twitter Lazio