L’indiscrezione: Agostinelli alla Reggina, via libera della Fiorentina

Una notizia di qualche giorno fa, assolutamente confermata. La Reggina ha avuto il via libera dalla Fiorentina per il prestito del centrocampista offensivo Vittorio Agostinelli, 20 anni. Parliamo di un talento che ha ribadito le sue eccellenti qualità e che avrà adesso la possibilità di misurarsi in Serie B.

Foto: logo Reggina