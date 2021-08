L’indiscrezione: Adjapong-Reggina, sono in corso le visite

Claud Adjapong è il nuovo esterno destro della Reggina. Proprio in questi minuti sono in corso le visite a seguito degli accordi raggiunti nei giorni scorsi e che vi avevamo anticipato. Il classe 1998 lascia il Sassuolo e si prepara per una nuova e proficua esperienza in Serie B, dopo la sfortunata stagione in Salento. Adesso la Reggina, assicuratasi Adjapong e dopo aver raggiunto l’intesa di massima per il rinnovo di Liotti, si concentrerà sull’attaccante.

Foto: Twitter Lecce