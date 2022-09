L’indiscrezione: Acerbi-Inter, ripresi i dialoghi per chiudere

Francesco Acerbi all’Inter: pochi minuti fa sono ripresi i dialoghi per andare alla definizione della trattativa. Malgrado l’iniziale chiusura di Zhang, era normale pensare che saremmo andati alle ultime ore per sbloccare. Il via libera della Lazio c’era già, strada spianata.

Foto: Instagram Acerbi