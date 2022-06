L’indiscrezione: Acerbi-Inter no. Milan possibile. E Romagnoli-Lazio in attesa

Francesco Acerbi è un separato in casa Lazio: chi sostiene il contrario nega l’evidenza dei fatti. E proprio per questo motivo si cercherà una soluzione già nei prossimi giorni, partendo dal presupposto che ha un contratto importante fino al 2025. La scorsa settimana, dopo le voci legate alla Juve e senza profondità, avevamo aggiunto che l’Inter sull’argomento è molto fredda (ha altre idee per la difesa, ha bloccato Bremer da una vita),mentre sul Milan ci possono essere margini di manovra. Per Acerbi sarebbe un ritorno in rossonero, c’è l’apprezzamento di Pioli: dopo la rinuncia a Botman, serve un difensore senza grande esborso per il cartellino, gli esborsi saranno destinati per la copertura di altri ruoli. La cessione di Acerbi è un passaggio importante per sbloccare Romagnoli alla Lazio: il difensore in scadenza con i rossoneri aspetta la Lazio ancora per una settimana, dopo una telenovela interminabile (è la sua prima scelta). E proprio per questo motivo ha detto no, almeno per ora, al Fulham che gli ha fatto un’offerta importante.

Foto: Instagram Acerbi