L’indiscrezione: Acerbi-Inter, l’esito dell’incontro. E decisione rinviata

Francesco Acerbi resta un candidato per la difesa dell’Inter, con l’avallo di Simone Inzaghi, ma l’incontro di oggi con il suo agente Pastorello non ha portato a una decisione come avrebbe voluto il rappresentante del centrale che ha un contratto di altri tre anni con la Lazio. Acerbi ha buone chance, ma l’Inter difficilmente deciderà prima dell’anticipo di venerdì in casa della Lazio e potrebbe trascorrere anche tutta questa settimana. L’Inter vuole riflettere sulla possibilità di arrivare a uno tra Chalobah e Akanji in prestito, non ritiene di dover sciogliere le riserve con questa fretta. Acerbi resta assolutamente in corsa, ma deve portare pazienza,

Foto: Instagram Acerbi