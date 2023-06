L’incredibile testamento di un tifoso: “Lascio tutto a Neymar”

Curiosa storia che arriva dal Brasile. Un giovane ragazzo, malato terminale, ha deciso di lasciare tutti i suoi beni a Neymar, stella del Psg e della Nazionale brasiliana. Il perché? Lo spiega lo stesso tifoso anomino a un media brasiliano.

“Non godo di ottima salute e ho visto che non ho nessuno a cui lasciare le mie cose. Non vorrei che il governo o i parenti con cui non vado d’accordo se le prendessero”, ha aggiunto il tifoso per motivare la decisione.

Il fan di Neymar, pare avesse già spiegato di aver tentato senza successo di dare i suoi beni al giocatore, ma che senza un testamento e un notaio, ciò non era possibile legalmente.

Foto: Instagram Neymar