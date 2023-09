L’incredibile poker di Provedel: quattro vittorie di fila al “Maradona”

Ivan Provedel è sempre protagonista, in casa del Napoli di più. Nelle ultime quattro trasferte al “Maradona’ ha sempre vinto: due volte con lo Spezia e altre due con il Napoli. Tutto nacque il 6 gennaio 2021 con Italiano sulla panchina del club ligure: 2-1 con Nzola e Pobega che ribaltarono l’iniziale vantaggio firmato da Petagna. Impossibile dimenticare l’impresa del 22 dicembre 2021 con Thiago Motta che si giocava il posto e che sarebbe stato esonerato in caso di sconfitta. Invece fu vittoria, decisivo un autogol di Juan Jesus. Il 3 marzo scorso la prima volta con la Lazio al “Maradona” grazie a una prodezza di Vecino. E ieri sera Provedel ha fatto poker: Luis Alberto più Kamada, le sue grandi parate in uno stadio che lo vede spesso protagonista. Anzi, vincente…

Foto: Instagram Lazio