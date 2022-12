L’incredibile ingaggio di CR7 all’Al-Nassr: quasi 17 milioni al mese

Cristiano Ronaldo in serata ha firmato per l’Al-Nassr un contratto biennale. Si tratta di cifre record, mai viste prima nel mondo del calcio. Il portoghese, ex Real, United e Juve, guadagnerà ben 200 milioni di euro a stagione. Si tratta di 16,6 milioni al mese, 3,8 milioni alla settimana.

Andando ancora di più nello specifico, guadagnerà poco più di mezzo milione di euro al giorno, 23 mila euro all’ora, 385 euro al minuto e addirittura 6 euro al secondo.

Insomma, cifre stratosferiche per il portoghese, che lascia l’Europa e il calcio che conta, per ricoprirsi di milioni e milioni di euro in Arabia.

Foto: twitter personale