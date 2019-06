L’incredibile De Ligt, il ragazzo-prodigio che corre verso la gloria

E’ stato uno dei principali protagonisti dell’incredibile stagione dell’Ajax. E’ il baluardo difensivo della Nazionale olandese, un centrale moderno provvisto di un fisico roccioso: 55 presenze nel corso dell’ultima stagione, impreziosite da 7 reti e 4 assist. Numeri a dir poco importanti per il classe ’99 Matthijs De Ligt, un ragazzone di 189 centimetri per 90 chilogrammi che si è oramai definitivamente affermato nel panorama calcistico europeo.

E pensare che i genitori del giovane olandese avrebbero preferito per lui una carriera da tennista. Fortunatamente, il giovane Matthijs scelse un pallone e un campo più grandi, cominciando poi a muovere i propri passi della propria carriera calcistica nell’Abcoude, un piccolo club che vede disputare le proprie gare interne nei pressi della mitica Crujiff Arena. Uno stadio dove, anni dopo, avrebbe sentito risuonare il proprio cognome, scandito dalla voce di migliaia di suoi tifosi. Nel 2009, infatti, ecco l’inizio della sua incredibile avventura tra le fila dell’Ajax. Il ragazzo brucia rapidamente tutte le tappe, giungendo a compiere il proprio esordio il 21 settembre del 2016, nel match di Coppa d’Olanda vinto per 5-0 contro il Willem II. Un giorno che De Ligt non dimenticherà facilmente: è sua, infatti, la rete del momentaneo 2-0. Pochi giorni dopo, ecco anche il debutto in Europa League. Il risultato? Altra gioia personale per lui, che diventa così il secondo marcatore più giovane della storia del club (dietro soltanto ad un certo Clarence Seedorf).

Dopo aver incantato appassionati e addetti ai lavori con la maglia dell’Ajax, ora De Ligt è pronto al grande salto. E non potrebbe essere altrimenti per un giocatore il cui nome è già stato ripetutamente trascritto nei libri di storia. Il motivo? In occasione della sfida contro il Tottenham, è diventato il più giovane capitano ad aver giocato una semifinale di Champions League. E’ inoltre il giocatore più giovane ad aver vestito la maglia della sua Nazionale dal 1931. A 17 anni, 7 mesi e 10 giorni. Nient’altro da aggiungere.

La Juve ha recentemente fatto registrare il sorpasso – certificato da un’autorevole fonte olandese – nella rincorsa al difensore dell’Ajax. Una rincorsa partita diversi mesi fa, in attesa di ulteriori aggiornamenti. interesse per un difensore affermato che ha ancora ampi margini di miglioramento. E non potrebbe essere diversamente considerata la sua carta d’identità. De Ligt è pronto per una nuova sfida. La rincorsa verso la gloria del ragazzone di 189 centimetri per 90 chilogrammi che ha voglia di continuare a scrivere nuove incredibili pagine. Per rendere sempre più celebre una carriera da predestinato.

Alessio Caria

Foto: twitter ufficiale Ajax