L’incornata di Gatti fa volare la Juve: 1-0 al Napoli. I bianconeri tornano in vetta aspettando l’Inter

La Juventus vince 1-0 contro il Napoli: decide la rete di Federico Gatti. La partita si apre con un brivido per i padroni di casa con la deviazione di Danilo su calcio di punizione di Politano. Al 19′ occasione enorme per la Juve: Chiesa strepitoso per Vlahovic, liberissimo in area. La sua conclusione è stoppata da Natan, sul rimpallo McKennie prova la rovesciata, che va alta. La risposta degli Azzurri arriva al 27′: contropiede guidato da Osimhen che vede Kvaratskhelia da solo a tu per tu con Kvara, ma il georgiano si divora il gol del vantaggio. È ancora il Napoli a rendersi pericoloso al 39′: flipper Bremer-Gatti, Di Lorenzo batte a rete a colpo sicuro ma è il miracolo di Szczesny a mantenere il risultato inchiodato sullo 0-0. Dopo il palo colpito da Vlahovic – posizione da verificare -, la Juventus passa in vantaggio chi minuti dopo con l’incornata di Federico Gatti: cross di Cambiaso col sinistro a rientrare da destra, Gatti spunta alle spalle di Rrahmani e di Lorenzo, stacca e batte Meret. Al 68′ Vlahovic resta a terra per un problema muscolare, Allegri è costretto al cambio e inserisce l’ex Milik. Poi è Szczesny a far tremare lo Stadium: leggerezza su calcio di punizione che finisce sulla testa di Politano, l’esterno serve Osimhen per il pareggio azzurro. Ma l’assistente ferma la gioia azzurra per la posizione in fuorigioco di Osimhen. La Juventus abbassa il ritmo, il Napoli consolida il palleggio ma senza riuscire a sfondare la linea di difesa bianconera. Termina così 1-0 allo Stadium, decide l’incornata di Gatti. La Juventus sale così al primo posto almeno per una notte, in attesa dell’Inter impegnata in casa contro l’Udinese.

Foto: Instagram Juventus