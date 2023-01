L’incornata di Dzeko regala la vittoria all’Inter (1-0). Prima sconfitta in campionato per il Napoli

Finisce 1-0 a San Siro, decide l’incornata di Edin Dzeko. Partono forte i nerazzurri che dopo appena 2′ sfiorano il vantaggio con Dimarco che non riesce a insaccare a pochi passi dalla porta difesa da Alex Meret. L’Inter continua ad attaccare e dopo una grande combinazione Dzeko-Lukaku, l’attaccante belga non riesce a calciare chiuso dalla difesa partenopea. Prova a venire fuori il Napoli, gli uomini di Spalletti tengono fanno manovra ma senza rendersi mai pericolosi. E al 25′ i nerazzurri sprecano ancora una ghiotta occasione con Darmian che calcia alto un rigore in movimento. Al 40′ arriva un’altra grande occasione Inter: Barella, di tacco, imbuca Lukaku ma il pallone termina alto. E appena un minuto dopo arriva un’altra grande occasione per Dimarco ma a pochi passi, questa volta, si lascia ipnotizzare da Meret che con un guizzo felino blocca la palla. Ma tutto inutile, l’arbitro Sozza aveva segnalato il fuorigioco. Nella ripresa, al 56′, Dzeko sblocca la gara sfruttando al meglio il grande cross di Dimarco. Dopo il vantaggio Inter la partita cala di intensità, con i nerazzurri che pensano a contenere per ripartire mentre il Napoli insegue il pareggio. All’89’ arriva l’occasione più grossa della gara per gli azzurri, ma Onana è provvidenziale a respingere, in qualche modo, il tiro di Raspadori. Cade così il Napoli, capolista del campionato e ultima squadra imbattuta in Europa. L’Inter vola al quarto posto, a -8 dalla vetta. Gli azzurri rimangono, comunque, in testa alla classifica a +5 sul Milan.

Foto: Instagram Inter