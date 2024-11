L’immensa prestazione di Reijnders al Bernabeu: 100 minuti di scelte perfette

Per comprendere quanto grande sia il talento e l’impatto in campo di Tijjani Reijnders non serve di certo prendere in considerazione la prestazione di ieri sera contro il Real Madrid, in cui il centrocampista ha sciorinato calcio e ha siglato il definitivo gol del 3 a 1 in favore dei rossoneri. Insomma, lo sapevamo già. Ma la notte europea dell’olandese, ha dimostrato, ancora una volta, quanto incredibile sia la portata tecnico-tattica di questo giocatore, e di quanto sia in grado da solo di spostare gli equilibri. Nel centrocampo rossonero, Reijnders fa tutto: imposta, copre, smista, e si inserisce. Proprio nell’azione della rete, a far partire l’azione è proprio il classe ’98, che in tutta la partita ha collezionato dati mostruosi: 98% di precisione nei passaggi (51 su 52 andati a referto), 2 passaggi chiave, e una heatmap fuori di testa. L’olandese è ovunque, e incide in tutte le zone del campo, con intelligenza e scelte encomiabili. “E’ stata una notte fantastica per la squadra e per me. Sono davvero contento. Gol? Ho lavorato tanto e i risultati si stanno vedendo. E’ una vittoria che ci dà fiducia, ma abbiamo una partita importante anche sabato. Dobbiamo vincere anche in campionato”. Parole da leader, che disegnano Reijnders come uno dei giocatori centrali di questo Milan, che proprio con Paulo Fonseca ha trovato la sua definitiva consacrazione. La Champions League dei rossoneri, è appena iniziata. E l’olandese avrà un ruolo da assoluto protagonista.

Foto: Instagram Reijnders