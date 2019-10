L’imbattibile Reggio: zero sconfitte in C, Reggiana e Reggina sognano

Altre due son cadute. In Serie C continua ad assottigliarsi il numero delle compagini imbattute ed, arrivati al nono turno di campionato, ne sono rimaste solamente due. Che, curiosamente, vengono entrambe da Reggio: una è la Reggiana, o meglio Reggio Audace per questa stagione; l’altra è la Reggina. Sconfitte, invece, Padova (1-2 in casa col Ravenna) e Vicenza (2-1 a Piacenza) che facevano parte di questo club elitario fino allo scorso weekend.

Reggio Emilia e Reggio Calabria, dunque, sognano: entrambe le squadre occupano il secondo posto in classifica ed entrambe sognano un ritorno in B che manca da qualche anno, specie in Emilia. Battute Triestina e Catanzaro nell’ultima giornata, resta da chiedersi: chi e cosa potrà piegarle?

Foto: Twitter