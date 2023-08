Lillo (vice Guardiola): “L’intervento a Pep è andato bene. Siamo in contatto continuo”

Pep Guardiola ha subito un intervento chirurgico alla schiena che gli impedirà di essere in panchina nella prossima gara di Premier con lo Sheffield United.

In conferenza stampa, il nuovo vice allenatore del City, Juanma Lillo (che ha preso il posto di Maresca passato ad allenare il Leicester), ha così parlato sulle condizioni del manager spagnolo: “Siamo in contatto continuo. L’intervento è andato bene. Pep sta studiando lo Sheffield in questo momento. Quello che è successo non gli impedisce di essere quello che è. È completamente concentrato sulla partita. Ci ha detto che l’intervento ha avuto successo, ma il suo recupero richiederà il tempo necessario. Sta bene. Non faremo nessuna videoconferenza perché Pep non vuole”.

Foto: twitter Manchester City