Lille su Maignan: “Tristi per la mancata convocazione”

L’ex squadra dell’attuale portiere del Milan, Mike Maignan, ha dedicato un twitt al suo ex giocatore che è attualmente ai box: “Tutti noi del Lille siamo rattristati nell’apprendere della mancata convocazione di Maignan per il Mondiale. L’Aquila Magica tornerà presto ne siamo sicuri. Nel frattempo prenditi cura di te e torna più forte”.

Maignan non è stato convocato per il Mondiale in Francia dal ct Deschamps non riuscendo a recuperare in tempo. Maignan ha giocato al Lille dal 2015 al 2021, riuscendo a vincere anche uno strepitoso scudetto.

Foto: Twitter Lille