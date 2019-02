Lille, parla il ds Campos: “Pépé? Non siamo un club ricco e se arriva l’offerta giusta…”

Luis Campos, direttore sportivo del Lille, ha parlato uscendo allo scoperto in merito al futuro della giovane stella Nicolas Pépé, obiettivo di mercato di numerosi top club. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Telefoot: “Non siamo un club ricco, questo significa che se arriva una proposta davvero allettante per il giocatore, saremo costretti a venderlo. Aspettiamo l’offerta giusta, per ora soltanto voci”.

Foto: sito ufficiale Lille