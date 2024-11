Lille-Juventus, le formazioni ufficiali

La Juventus torna a giocare la massima competizione europea, questa volta in casa dei francesi del Lille. David in avanti per i padroni di casa, sorretto dagli spunti di Angel Gomes. Motta da fiducia a Cabal sulla sinistra. In avanti piovono conferme. Qui di seguito le formazioni ufficiali della gara.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Mandi, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Bouaddi, Andre; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David. All. Genesio.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Foto: Instagram Juventus