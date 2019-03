Lille, il presidente rivela: “Rifiutati 50 milioni per Nicolas Pepé. In Premier…”

Gerard Lopez, presidente del Lille, ha parlato uscendo allo scoperto in merito al futuro della giovane stella Nicolas Pepé, obiettivo di mercato di numerosi top club. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Canal+: “Se può restare la prossima stagione? Dipende dal club e anche dal calciatore. Merita di giocare ai più alti livelli. Abbiamo offerte, in Premier ci sono diversi club interessati. Abbiamo avuto offerte da 50 milioni di euro, non ne prenderemo in considerazione al di sotto di quella cifra e li abbiamo anche rifiutati 50 milioni”.

Foto: sito ufficiale Lille