Lille, Ben Arfa messo fuori rosa. Il giocatore attacca il tecnico: “E’ un incompetente”

Caso Ben Arfa esploso a Lille. L’attaccante, al termine dell’ultima partita di campionato, pareggiata contro il Bordeaux, aveva attaccato duramente l’allenatore, Gourvennec per l’atteggiamento della squadra e per una sostituzione.

Il club aveva deciso di difendere il tecnico, mettendo fuori rosa il giocatore, e con un comunicato, aveva annunciato altri provvedimenti: “Abbiamo avuto un alterco dopo il Bordeaux, il giocatore si è comportato in modo inappropriato subito dopo la partita. È difficile da capire e, per me, forse ancora di più perché provavo molto affetto per lui. Il presidente ha una regola, non bisogna toccare il club, la squadra o l’allenatore. Io non posso tollerare comportamenti che possano alterare l’unità della squadra, del gruppo, dello spogliatoio. Ovunque ci sono problemi, ma non è che bisogna essere contorti solo perché il nostro ambiente è così. Non ho lezioni da dare, ma so cosa voglio. Il club ha avviato un procedimento disciplinare. Il presidente e la dirigenza sono intervenuti, il giocatore è stato esonerato dagli allenamenti questa settimana e l’ufficio legale si occuperà di questo caso. Nessuno è al di sopra del Lille”.

Immediata è arrivata la risposta del fantasista, che ha pubblicato una storia sui social in cui ha attaccato duramente il tecnico e la dirigenza: “Tu e il tuo presidente siete i più contorti. Il tuo problema è l’incompetenza. Non giochiamo per la retrocessione”.

Dichiarazioni pesanti, quelle del giocatore, che vedrà sicuramente il suo contratto rescisso. Ben Arfa era arrivato a Lille lo scorso gennaio. La sua avventura nel club campione di Francia in carica è durata pochi mesi.

Foto: Twitter Lille