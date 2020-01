Liguori: “Il Lecce è stato costruito per salvarsi all’ultimo. Mercato? Farias incedibile, credo in Babacar”

Il vicepresidente del Lecce, Corrado Liguori, ha fatto il punto della situazione sul momento del club e parlato dei possibili obiettivi di mercato in un’intervista rilasciata a Tuttosport: “I 15 punti conquistati sono arrivati con lavoro e sacrificio. Il Lecce è stato costruito per salvarsi all’ultima giornata“.

Obiettivi di mercato

“Dobbiamo muoverci con attenzione, ad oggi in rosa ci sono diversi elementi in esubero che non sono riusciti ad esprimersi al meglio in questa prima parte di stagione. Cercheremo di trovare loro una sistemazione. Una volta sfoltita la rosa, cercheremo di prendere elementi che siano in grado di dare alternative a Liverani”.

Donati

“Giulio Donati è un terzino destro che a Lecce avrà la possibilità di rilanciarsi ed essere protagonista. Ci aspettiamo molto da lui, siamo sicuri che è il calciatore giusto ed alzerà il livello della rosa”.

Farias

“Puntiamo su di lui, siamo sicuri che in questa seconda parte di stagione darà il suo contributo. Escludo categoricamente ogni sua possibile cessione, resta a Lecce”.

Babacar

“Babacar ha tutte le qualità per emergere e lo dimostrerà a Lecce. Sarà la nostra arma in più per la conquista della salvezza, mi auguro che già contro l’Udinese possa essere protagonista”.

Foto: Instagram Lecce