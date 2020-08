Ligue1, si complica l’avvio di stagione: due casi positivi al Nîmes

Dopo la notizia di ieri riguardante il complicato avvio di stagione in Ligue1 causa positività nella squadra del Marsiglia, come riportato dalla nota del Nîmes, ci sono due casi positivi nel club francese. Il Nîmes Olympique ha annunciato tramite un tweet “due nuovi casi sospetti di Covid-19. Sono state applicate tutte le misure possibili, i dipendenti interessati sono stati posti in isolamento in attesa di nuovi esami. Il club ha deciso come misura di sicurezza di annullare il suo viaggio a Digione. Annullato l’incontro amichevole previsto per domani con la DFCO.”.

Foto: Nimes Sito Ufficiale