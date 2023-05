Ligue1, Mbappé eletto miglior giocatore per il quarto anno consecutivo

Il PSG continua a dominare in patria e, per il quarto anno successivo, la Ligue1 è ai piedi di Kylian Mbappé. La stella dei parigini è stato eletto miglior giocatore della stagione. Battuto lo sfidante, e compagno di squadra, Lionel Messi. Durante la cerimonia Mbappé si è espresso chiaramente sul suo futuro: “Sono felice di essere qui. Ho un contratto e l’anno prossimo resterò qui”. Con il quarto premio Mbappé supera in questa speciale classifica Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante francese insegue anche il titolo di capocannoniere del campionato, sarebbe il quinto di fila: “Sono fiero di lasciare il segno nella storia del calcio del mio Paese. Ho la fortuna di giocare con grandi campioni. Nonostante la mia ambizione, non pensavo di vincere così tanti trofei in così poco tempo”.

Foto: Instagram PSG