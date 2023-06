Ligue 2, caos dei tifosi: sospese Nimes-Sochaux e Bordeaux-Rodez

In Francia sta andando in scena la trentottesima e ultima giornata di Ligue 2, la seconda divisione del calcio francese. Ben due partite, però, sono state sospese dall’arbitro a causa del comportamento dei tifosi. In Nimes e Sochaux, il direttore di gara, dopo 19 minuti di gioco ha fermato la sfida e ha fatto rientrare negli spogliatoi. Fuori dallo stadio, infatti, alcuni tifosi dei padroni di casa hanno lanciato fumogeni e hanno fatto alcune manifestazioni. Per disperderli, le forze dell’ordine hanno utilizzato dei lacrimogeni. Il gas, però, si è sparso nell’aria invadendo anche lo stadio. La partita, intanto, è ripresa dopo alcuni minuti di interruzione. Discorso differente per Bordeaux-Rodez. In questo caso l’arbitro è stato costretto ad interrompere la gara dopo che un tifoso dei padroni di casa ha colpito l’attaccante degli ospiti. Al contrario di quella di Nimes, la gara a Bordeaux non è ancora ripartita

Foto: Twitter Ligue 2