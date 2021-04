Ligue 2, al Chambly si fanno male tutti i portieri. Entra l’allenatore e la squadra vince 2-0

Clamorosa situazione verificatasi in Ligue 2 francese, nella gara tra Chambly e Amiens di ieri. I padroni di casa, penultimi in classifica, si sono presentati solo con un portiere in distinta, tra l’altro il terzo portiere, visto i ko in settimana di Pontdeme e dell’ infortunato di lungo corso Le Roy.

In campo il giovane Pinoteau senza altri portieri in panchina. Al 44′ lo stesso Pinoteau si fa male e chi mettere in porta? Deve entrare Vincent Planté, classe 1980 allenatore dei portieri del Chambly.

Il 41enne, ex portiere, ritiratosi nel 2017, ha chiuso la gara con un clean sheet, salvando la squadra in un momento di emergenza.

Planté è un ex portiere con una cospicua militanza prevalentemente in Ligue 2, il campionato cadetto francese, ha comunque partecipato anche alla Ligue 1 vestendo le maglie di Caen, St.Etienne e Arles-Avignone. Da 3 anni è al Chambly, squadra sempre di Ligue 2, dove fa l’allenatore dei portieri. E ieri si è preso un momento di gloria incredibile.

Pour le 380e match de sa carrière, Vincent PLANTÉ, notre entraîneur des gardiens a repris du service hier soir face à l’Amiens SC ! Quelle histoire incroyable et en prime, un clean sheet ! ⚡️🔥 #FCCOASC pic.twitter.com/nxN4jSBJsK — FC Chambly Oise (@FCCOISE) April 18, 2021

Foto: Twitter Chambly