Ligue 1, il Brest piega il Lorient nel finale: decide una rete di Del Castillo

Si è concluso il lunch match che ha aperto questa domenica di Ligue 1. Allo Stade de la Moustair i padroni di casa del Lorient ed il Brest, secondo in classifica, è terminata con la vittoria degli ospiti per 1-0. La squadra allenata da Eric Roy riesce, quindi, grazie al gol siglato nel finale da Del Castillo, a rispondere al successo ottenuto ieri dal Monaco sul Metz, scavalcando in graduatoria i monegaschi e mettendo pressione al PSG, impegnato stasera nel big match da giocare contro gli acerrimi rivali del Marsiglia, che avrà l’obiettivo di riportarsi a +12 ed avvicinarsi sempre di più al proprio dodicesimo titolo di campione di Francia.

Foto: Logo Ligue 1