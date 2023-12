Ligue 1, vittorie per PSG, Monaco e Nizza. Il Lione risale ancora

Concluso il turno infrasettimanale in Ligue 1, con tutte le gare in programma alle 21. Vince il PSG sul Metz per 3-1 (doppietta Mbappé). Bene il Monaco, che vince in casa del Tolosa, vince anche il Nizza sul Lens. Frena il Marsiglias di Gattuso mentre risale il Lione, che vince 1-0 con il Nantes.

Questi i risultati:

Brest-Lorient 4-0

Clermont-Rennes 1-3

Olympique Lione-Nantes 1-0

Montpellier-Olympique Marsiglia 1-1

Nizza-Lens 2-0

PSG-Metz 3-1

Reims-Le Havre 1-0

Strasburgo-Lille 2-1

Tolosa-Monaco 1-2

Foto: twitter PSG