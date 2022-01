Come si legge su Le Parisien la trasferta dei tifosi del Psg verso Lione è stata bloccata dal governo. La sfida tra le due squadre è in programma per domenica ed è valevole per il 20º turno della Ligue 1. Il motivo del blocco alla trasferta per i tifosi ospite nasce dal pericolo di scontri tra tifoserie e per evitare disordini pubblici il Ministero dell’Interno francese ha impedito lo spostamento dei tifosi parigini.