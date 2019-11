Nel posticipo di Ligue 1 il Marsiglia piega il Lione. A decidere il big match è stata la doppietta di Payet, per gli ospiti pone la sua firma Dembele. Ora l’OM è secondo in classifica a quota 22, mentre l’OL resta in quattordicesima posizione con 16 punti.

Foto: Ligue 1 Twitter