Ligue 1, un giardiniere è morto in seguito ad un incidente nel post partita di Lorient-Rennes

Dopo la sfida di Ligue 1 tra Lorient e Rennes, una delle grosse lampade adibite per la luminoterapia del terreno di gioco sono crollate su un giardiniere che stava lavorando in campo. Il volontario è stato immediatamente soccorso dopo le sue urla di dolore ed è stato trasportato all’ospedale di Lorient.

Purtroppo, come riportano dalla Francia, il 38enne coinvolto nell’incidente è morto all’arrivo in ospedale, secondo Ouest-France era padre di tre figli.