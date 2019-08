Ligue 1, tonfo del Psg: non basta Cavani, il Rennes vince 2-1 in rimonta

Il Psg cade nella seconda giornata di Ligue 1. Il Rennes, dopo aver vinto la Coppa di Francia proprio contro il club parigino, è riuscito a battere la squadra di Tuchel anche in campionato: Psg in vantaggio al 36′ con Cavani, al 44′ il pari di Niang e poi nella ripresa la decisiva rete di Del Castillo che è valsa il sorpasso e i tre punti per il Rennes, che sale così a quota 6 in classifica. Psg fermo a 3 punti.

Foto: Twitter ufficiale Rennes