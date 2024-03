Ligue 1, successo del PSG (in 10) in casa del Marsiglia

Prova di forza del PSG, che nel posticipo della sera di Pasqua si impone con un netto 2-0 nel clasico in casa del Marsiglia. Una prova di forza della compagine di Luis Enrique, che vince in 10, dopo l’espulsione di Beraldo al 40′. Gara molto nervosa, 6 ammoniti in casa parigina, che però nel secondo tempo trovano le due reti del successo, con Vitinha e Gonçalo Ramos. Tre punti che portano la compagine di Luis Enrique a 62 punti, a +12 sul Brest.

Foto: twitter PSG