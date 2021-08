Ligue 1, sospesa Nizza-Marsiglia: Payet lancia una bottiglia sugli spalti. La curva invade il campo

E’ stata sospesa al minuto 73 la gara di Ligue 1 tra Nizza e Marsiglia, dopo che la curva dei tifosi del Nizza, in vantaggio per il gol di Dolberg, ha invaso il campo, dopo aver lanciato in campo vari oggetti, da bicchierini a bottigliette. Payet del Marsiglia aveva restituito al mittente una bottiglietta che lo aveva colpito nei pressi della bandierina e da lì è partita l’invasione. Al momento la situazione sembra rientrata, ma la gara resta ferma.

Foto: Twitter Ligue 1 Uber Eats