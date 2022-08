Ligue 1: Ramsey salva il Nizza all’esordio, suo il gol del pareggio

È terminata qualche minuto fa la sfida di Ligue 1 che ha visto contrapporsi Nizza e Tolosa. La squadra neo-promossa è andata avanti a metà primo tempo con Dallinga. A segnare il gol del pareggio, che ha evitato al gruppo di Favre una sconfitta a inizio campionato, ci ha pensato Aaron Ramsey. Ex Juventus, appena giunto in Francia, è stato mandato in campo dall’allenatore al 77′. Meno di un minuto più tardi, è arrivata la sua rete per il definitivo 1-1. Rimasto fuori per l’intero arco del match, invece, il giovane Mattia Viti, appena arrivato dall’Empoli.

Foto: Twitter Ramsey