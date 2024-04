Ligue 1, può essere anche la notte del PSG. Serve una vittoria in casa del Lorient per festeggiare

Anche il campionatoi francese sta per dare il suo verdetto. Il Paris Saint-Germain è pronto a fare festa e vincere la Ligue 1, laureandosi campione di Francia. La squadra di Luis Enrique è impegnata sul campo del Lorient nel match valido per il recupero della 29esima giornata di Ligue 1; in caso di vittoria e di mancato successo del Monaco contro il Lille (inizio ore 21), i parigini festeggeranno il 12° titolo della loro storia, il terzo consecutivo.

Foto: Instagram PSG