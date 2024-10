Ligue 1: PSG fermato sul pari a Nizza. Monaco primo

Il Paris Saint-Germain si ferma a Nizza, un pareggio per 1-1 che fa perdere la vetta della classifica alla compagine di Luis Enrique. Nizza avanti al 39′ con una rete di Abdi, ma a inizio ripresa Nuno Mendes sigla il pari per il PSG. Che resterà tale, fino alla fine, finirà 1-1. E così il PSG, vista anche la vittoria del Monaco, perde il primato della classifica della Ligue 1. Una settimana amara, dopo la sconfitta in Champions con l’Arsenal, il caso Dembelé, e ora il primo posto in Ligue 1 sfumato. Sarà una lunga sosta a Parigi.

Foto: twitter PSG