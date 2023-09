Ligue 1, prova di forza del PSG: successo per 4-1 a Lione (doppietta Mbappé)

Comincia a carburare il PSG di Luis Enrique. I campioni di Francia in carica battono con un netto 4-1 il Lione. Tutti gol di autore in casa parigina, doppietta Mbappé, reti di Asensio e di Hakimi. Per il Lione, il gol della bandiera di Tolisso.

PSG che ottiene la seconda vittoria di fila, sale a 8 punti, a -2 dal Monaco capolista.

Foto: facebook Mbappé