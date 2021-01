Ligue 1, primo successo con il PSG per Pochettino. Il Lione pareggia ma è campione d’inverno

Stasera erano in programma tutte le gare valide per la 19esima giornata di Ligue 1: il Lione pareggia nel finale contro il Rennes ma un punto è sufficiente per laurearsi campione d’inverno. Primo successo per Pochettino sulla panchina del PSG, un netto 3-0 rifilato al Brest, a segno Kean, Icardi e Sarabia. I suoi chiudono il girone d’andata a 39 punti, secondi a pari merito con il Lille, il Lione è in testa a quota 40.

Foto: As