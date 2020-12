Ligue 1, primo gol di Paquetá con la maglia del Lione

Lucas Paquetá, ex centrocampista del Milan, ha messo a segno la sua prima rete con la maglia del Lione. Il brasiliano ha siglato il gol del 3-0 (la gara è ancora in corso) nella sfida casalinga contro il Nantes, facendosi trovare pronto con un tap-in di piatto sinistro su suggerimento di Kadewere. Gli altri due gol della serata portano le firme di Ekambi e Kadewere. La squadra allenata da Rudi Garcia è attualmente in vetta alla classifica del campionato francese, con gli stessi punti del Lille e uno in più del Psg.

Foto: Twitter Milan